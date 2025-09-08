Ричмонд
Мерц призвал найти замену США для мощи Европы

Европейцам стоит строить отношения с США, исходя из собственных интересов и не прибегая к ложной ностальгии ради мощи ЕС.

Европейцам стоит строить отношения с США, исходя из собственных интересов и не прибегая к ложной ностальгии ради мощи ЕС. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов ФРГ.

«В том числе США по-новому оценивают свои интересы — и это не в последние несколько дней. И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии», — отметил он.

Мерц считает, что американцы продолжат оставаться важными партнерами европейцам. Однако, по его мнению, стоит искать новых в мире, укреплять отношения с теми, с кем уже налажены связи.

Он уверен, что прежних отношений с США уже не будет. В связи с этим, считает немецкий канцлер, необходимо выстраивать свою позицию к Штатам, которая должна быть основана на европейской мощи, резюмировал политик.

