Мерц призвал найти замену США для мощи Европы

Европейцам стоит строить отношения с США, исходя из собственных интересов и не прибегая к ложной ностальгии ради мощи ЕС. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов ФРГ.
«В том числе США по-новому оценивают свои интересы — и это не в последние несколько дней. И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии», — отметил он.
Мерц считает, что американцы продолжат оставаться важными партнерами европейцам. Однако, по его мнению, стоит искать новых в мире, укреплять отношения с теми, с кем уже налажены связи.
Он уверен, что прежних отношений с США уже не будет. В связи с этим, считает немецкий канцлер, необходимо выстраивать свою позицию к Штатам, которая должна быть основана на европейской мощи, резюмировал политик.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.