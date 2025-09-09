Ричмонд
Россия сбила пять украинских дронов над Курской областью и Черным морем

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью и Черным морем.

Как сообщили в Минобороны России, в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные ПВО уничтожили четыре БПЛА самолетного типа над Черным морем и один — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что Россия создала модульную систему «Аурелия» для борьбы с украинскими дронами-лодками.

