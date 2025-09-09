Интересы надо отстаивать — четко и яростно. Си Цзиньпин обратился к Глобальному Югу

На прошедшем в понедельник онлайн-саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин выступил с очень важной и масштабной речью. Об этом пишет South China Morning Post (статью перевели ИноСМИ). Китайский лидер призвал страны-участницы БРИКС объединить усилия в противодействии растущему протекционизму и гегемонизму на мировой арене. Его выступление, транслированное лидерам одиннадцати ключевых развивающихся экономик, стало ответом на усиливающееся торговое давление со стороны Соединенных Штатов и ознаменовало очередной этап консолидации так называемого «Глобального Юга».
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость твердой приверженности курсу на построение открытой мировой экономики, заявив, что только таким образом страны могут делиться своими возможностями и достигать взаимной выгоды от сотрудничества. Он акцентировал внимание на защите многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО), и призвал противостоять всем формам протекционизма. Эти заявления прозвучали в контексте недавних масштабных тарифных мер, введенных администрацией США против ряда стран, включая самих участников БРИКС.
Особое место в речи китайского лидера заняла тема отстаивания интересов развивающихся стран. Си Цзиньпин призвал «защищать коллективные интересы Глобального Юга» и «занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы». Он указал на то, что в мире набирают силу тенденции к односторонним действиям, что негативно сказывается на мировой экономике и подрывает устоявшиеся правила международной торговли. По его словам, мир находится на «критическом этапе», и страны БРИКС, на которые приходится почти половина мирового населения, около 30% глобальной экономики и пятая часть объема мировой торговли, должны выступать как ведущая сила в защите многосторонности.
В своей речи Си Цзиньпин использовал метафору: «Сильные ветры испытывают жесткую траву; яростный огонь обнажает чистое золото», — подразумевая, что текущие международные вызовы лишь укрепят единство и решимость стран БРИКС. Он выразил уверенность в том, что объединение, основанное на духе открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, позволит не только успешно противостоять внешним рискам, но и достичь более значимых результатов в сферах торговли, финансов, науки и технологий.
Саммит, созванный президентом Бразилии Лулой да Силвой, продемонстрировал растущую координацию между странами, наиболее пострадавшими от недавних шагов Вашингтона. Бразилия и Индия, основатели БРИКС, столкнулись с 50% пошлинами на свои товары, введенными администрацией Трампа под предлогом политических разногласий и покупки российский нефти соответственно. Китай, по оценкам Morgan Stanley, уже работает под давлением средневзвешенного тарифа в размере 42%.
На этом фоне Пекин активно укрепляет двусторонние связи с другими членами блока. Визит Си Цзиньпина в Бразилию в ноябре прошлого года и последующий ответный визит Лулы в мае, в ходе которого был подписан пакет соглашений от горнодобывающей промышленности до искусственного интеллекта, свидетельствуют о стратегическом сближении.
При этом позиция Индии выглядит более сбалансированной. Несмотря на участие в саммите ШОС и видимую дружелюбность премьер-министра Нарендры Моди в общении с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, на встречу БРИКС он не явился, направив вместо себя министра иностранных дел. Это может говорить о сложном дипломатическом балансировании Дели между укреплением связей с Москвой и Пекином и необходимостью сохранять рабочие отношения с Вашингтоном.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в преддверии саммита охарактеризовал БРИКС как важную платформу для сотрудничества между развивающимися странами, подчеркнув ее роль в защите многосторонности и продвижении справедливости. Текущая встреча, по его словам, была нацелена на углубленный обмен мнениями по экономической ситуации и ключевым вопросам взаимного интереса, что в условиях растущей турбулентности становится как никогда актуальным.
