Интересы надо отстаивать — четко и яростно. Си Цзиньпин обратился к Глобальному Югу

Особое место в речи китайского лидера заняла тема отстаивания интересов развивающихся стран. Си Цзиньпин призвал «защищать коллективные интересы Глобального Юга» и «занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы». Он указал на то, что в мире набирают силу тенденции к односторонним действиям, что негативно сказывается на мировой экономике и подрывает устоявшиеся правила международной торговли. По его словам, мир находится на «критическом этапе», и страны БРИКС, на которые приходится почти половина мирового населения, около 30% глобальной экономики и пятая часть объема мировой торговли, должны выступать как ведущая сила в защите многосторонности.