Внук Шарля де Голля Пьер намерен вместе с супругой переехать в Россию

Господин де Голль подчеркнул, что их переезд станет символом дружбы между Францией и Россией. Он добавил, что его сын планирует учёбу в РГСУ. Пьер считает, что это продемонстрирует взаимопонимание между народами.
«Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперёд», — приводит слова Пьера де Голля ТАСС.
Он также добавил, что важно продолжать развивать отношений между Россией и Францией, особенно в сфере культуры.
Ранее Life.ru рассказывал, как в конце августа британский блогер Томми Томпкинс сменил место жительства, перебравшись в Россию по президентской программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он открыто заявляет, что в РФ чувствует себя абсолютно безопасно, в отличие от западных стран.