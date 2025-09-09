Политик считает, что этот кандидат заменит Владимира Зеленского и станет компромиссной фигурой для Вашингтона и Москвы. По словам Килинкарова, США пока не выбрали своего представителя. Он отметил, что Германия поддерживает мэра Киева Виталия Кличко, связанного с немецкими спецслужбами, которые защищали его от нападок.