Экс-депутат Рады Килинкаров: главой Украины может стать ставленник США

Экс-депутат Рады рассказал, что Лондон настаивает на кандидатуре Залужного на пост президента Украины.

Источник: Комсомольская правда

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил NEWS.ru, что новым президентом Украины может стать человек, поддерживаемый Соединенными Штатами.

Политик считает, что этот кандидат заменит Владимира Зеленского и станет компромиссной фигурой для Вашингтона и Москвы. По словам Килинкарова, США пока не выбрали своего представителя. Он отметил, что Германия поддерживает мэра Киева Виталия Кличко, связанного с немецкими спецслужбами, которые защищали его от нападок.

Британия продвигает посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Килинкаров уверен, что победу одержит кандидат США, если начнется политический процесс. Он добавил, что борьба за пост президента будет жесткой, а Западу сложно найти общий язык по этому вопросу. Кандидаты, включая Залужного и Зеленского, столкнутся с серьезными испытаниями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского можно считать действующим главой администрации, но точно не президентом страны.

