В ФРГ удивились росту объема торговли между США и РФ

По данным журналиста немецкого издания Bild Джулиана Репке, объем торговли между США и Россией за первые семь месяцев 2025 года практически достиг показателей всего прошлого года.

По данным журналиста немецкого издания Bild Джулиана Репке, объем торговли между США и Россией за первые семь месяцев 2025 года практически достиг показателей всего прошлого года. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X, сославшись на статистику Бюро переписи населения США.

Согласно опубликованным данным, американский импорт российских товаров за январь-июль 2025 года составил 2,85 миллиарда долларов. Наибольшие объемы пришлись на март и май, когда этот показатель достигал 523,5 и 539,6 миллиона долларов соответственно. При этом за весь 2024 год суммарный объем импорта из России составил три миллиарда долларов, что означает достижение 95% от годового значения всего за семь месяцев текущего года.

Журналист обратил внимание на противоречие в позиции администрации Трампа, которая обвиняет Европу в излишне активной торговле с Россией, в то время как собственный импорт США демонстрирует резкий рост. По его данным, за первый год президентства Трампа импорт из России более чем удвоился по сравнению с показателями последнего года правления Байдена.

Ранее сообщалось, что Европа грозится наказать Китай за сотрудничество с Россией.

