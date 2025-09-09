Ричмонд
Reuters: премьер Катара настоял, чтобы ХАМАС принял условия США по Газе

«Премьер-министр Катара настоял, чтобы ХАМАС ответил положительно на переданное через посредников последнее предложение США, направленное на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», — сказал источник агентства.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с лидерами палестинского движения ХАМАС 8 сентября настоял на том, чтобы они приняли последнее предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

7 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа, и подчеркнул, что это «последнее предупреждение». Радикалы, со своей стороны, подтвердили, что готовы вернуться за стол переговоров для обсуждения соглашения, включающего освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников. Руководство ХАМАС также подтвердило, что Вашингтон через посредников «передал свое видение» сделки.

По информации саудовского телеканала Al Hadath, Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и передать Израилю тела погибших пленных в течение 48 часов с момента вступления в силу будущего соглашения о прекращении огня. Предложение американского президента включает также «личные гарантии» того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в секторе начнутся сразу же после перемирия, которое будет действовать 60 дней с возможностью продления. −0-

