МИД сообщил об атаке иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

Как сообщал Life.ru, Лавров подчеркнул, что Москва больше не намерена полностью доверять Западу. Россия всегда будет учитывать риски, связанные с любым сотрудничеством. Он отметил, что страна не допустит зависимости от европейских государств, особенно в области технологий.