МИД сообщил об атаке иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

В МИД России сообщили, что после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова о многополярном мире началась атака со стороны иноагентов в медиапространстве.

Источник: Life.ru

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов после слов министра Лаврова на встрече со студентами и преподавателями МГИМО», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что русофобы и пропагандисты пытаются исказить высказывания Лаврова о международных отношениях и будущем многополярном мире. Они зацепились за слова про Берлинскую стену, указывая, будто бы Лавров приписал её строительство Западу.

«Его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — пояснили в министерстве.

Как сообщал Life.ru, Лавров подчеркнул, что Москва больше не намерена полностью доверять Западу. Россия всегда будет учитывать риски, связанные с любым сотрудничеством. Он отметил, что страна не допустит зависимости от европейских государств, особенно в области технологий.

