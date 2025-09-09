Российская армия продолжает продвижение в Днепропетровской области, создавая условия для дальнейшего наступления. Так, в районе села Камышеваха был создан очередной плацдарм, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши войска на этом участке фронта перешли западнее Камышевахи границу ДНР с Днепропетровской областью и создали в районе сел Терновое и Вороное еще один плацдарм для наступления», — рассказал Рогов.
В Минобороны РФ сообщали, что Камышеваха была освобожден российской армией 30 августа. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что благодаря переходу данного населенного пункта под контроль ВС РФ, весь юг ДНР оказался отчищенным от укронацистов.
В военном ведомстве также сообщали об успехах ВС России в Днепропетровской области. В этом контексте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что боевые действия в этом регионе ведутся для обеспечения буферной зоны.
Ранее «МК» писал, что на фоне критической ситуации на линии фронта Украина осуществляет экстренный призыв порядка 122 тысяч человек. Наибольшее количество мобилизованных планируется призвать из Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей.
