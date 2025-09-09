Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США получил подаренную Эпштейну книгу с рисунком Трампа

Конгресс США стал обладателем книги с поздравлением от президента Дональда Трампа, которая изначально была подарена финансисту Джеффри Эпштейну по случаю его 50-летия.

Конгресс США стал обладателем книги с поздравлением от президента Дональда Трампа, которая изначально была подарена финансисту Джеффри Эпштейну по случаю его 50-летия.

Как сообщает американское издание Wall Street Journal, данная книга была издана в 2003 году.

Конгрессмен от Демократической партии Роберт Гарсия заявил, что американский лидер ранее отрицал свою причастность к этому инциденту, называя всплывшие подробности фальсификацией. По словам политика, теперь появились неопровержимые доказательства того, что Трамп лгал и прилагал все усилия для сокрытия правды.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше