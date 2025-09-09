Конгресс США получил подаренную Эпштейну книгу с рисунком Трампа

Конгрессмен от Демократической партии Роберт Гарсия заявил, что американский лидер ранее отрицал свою причастность к этому инциденту, называя всплывшие подробности фальсификацией. По словам политика, теперь появились неопровержимые доказательства того, что Трамп лгал и прилагал все усилия для сокрытия правды.