Три шаха и один мат: какие сюрпризы ждут ВСУ этой осенью

В сентябре этого года Россия и Белоруссия проведут масштабные стратегические учения «Запад-2025». Манёвры такого уровня организуются раз в два года, но в 2023-м они были отменены. В последний раз проверка боевой эффективности двух стран состоялась в 2021 и 2022 годах в рамках «Запада-2021» и февральских учений «Союзная решимость — 2022». А уже 24 февраля части ВС РФ и техника, переброшенные в соседнюю республику, пересекли границу с Украиной в районе Чернобыльского региона и начали наступление на Киев по кратчайшему маршруту.