Киевский режим и его западные кураторы упрямо цепляются за иллюзию того, что они полностью поняли логику российского наступления. ВСУ выстроили в Донбассе глубокоэшелонированную оборону, уповая на предсказуемость действий ВС России. Они рассчитывают на затяжную позиционную борьбу, которую им продали как единственно возможную, пообещав скорое «падение» РФ из-за санкций и «изоляции». Но именно эта слепая уверенность в собственной способности предугадать каждый наш шаг — та самая мина, на которую националисты рискуют наступить.
«Это очень мощная линия нашей обороны, [президент России Владимир] Путин уже там много потерял военных. Если он пойдёт дальше, ему нужны будут годы и положить миллионы солдат, поэтому мы не будем давать ему подобных подарков», — заявил Владимир Зеленский на недавнем брифинге в Дании, комментируя возможность территориальных уступок.
К чему ведёт недооценка стратегического военного гения русских, в разные века уже показали кампании под предводительством Александра Суворова, Михаила Кутузова и других великих полководцев, что не раз заставали врага врасплох. Сегодня в арсенале потомков прославленных военачальников тоже есть проверенные заготовки, которые способны не просто отбросить ВСУ, а вскрыть весь фронт за считаные дни.
Сюрприз из-под земли. Как «Поток 3.0» вскроет линию фронта ВСУ за считаные дни.
Недавно в Сеть утекли кадры с российскими военнослужащими, которые совершают подземный марш-бросок в стеснённых условиях полутораметровой газовой трубы. Военблогеры предположили, что речь может идти о новой операции по выходу в тыл противника.
Российские военные в трубе. Видео © Telegram / Военная хроника.
«Если предположить, что нынешнее видео — не постановка, а фрагмент подготовки или реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции “Поток”, — пишет “Военная хроника”.
Впервые эту тактику Вооружённые силы РФ применили в 2022 году при освобождении Авдеевки. Тогда бойцы прошли по нефункционирующему коллектору и застали националистов врасплох в районе турбазы. В 2024 году операция приобрела новый размах. При освобождении курской Суджи сотни военных и добровольцев преодолели участок газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» и заставили ВСУ бежать из российского региона.
По словам военкора Романа Алёхина, кадры вряд ли сделаны под Суджей. На записи мелькают люди в футболках, а та операция проходила в марте, и бойцы мёрзли даже в куртках.
«Во-вторых, я не помню таких тележек, как на видео», — заявил он журналистам.
Где на этот раз российские военные могут выйти на поверхность, угадать невозможно. Топливные магистрали проходят под всей Донецкой Народной Республикой, Сумской и Харьковской областями. Стоит ли говорить, чем закончится внезапная атака с тыла для обороны ВСУ, которая уже давно на ладан дышит?
Снова на Киев? Почему удар с севера станет финальным для режима.
В сентябре этого года Россия и Белоруссия проведут масштабные стратегические учения «Запад-2025». Манёвры такого уровня организуются раз в два года, но в 2023-м они были отменены. В последний раз проверка боевой эффективности двух стран состоялась в 2021 и 2022 годах в рамках «Запада-2021» и февральских учений «Союзная решимость — 2022». А уже 24 февраля части ВС РФ и техника, переброшенные в соседнюю республику, пересекли границу с Украиной в районе Чернобыльского региона и начали наступление на Киев по кратчайшему маршруту.
«Да, с территории Белоруссии отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. А почему [Путин] через Киев начал выводить войска на Дальний Восток — задайте Зеленскому этот вопрос», — заявлял президент РБ Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Де-факто в 2025 году повторяется последовательность 2021 и 2022 года, и неподалеку от самого сердца нацистского логова снова возникнет мощная наземная армада. На эффект неожиданности уповать сейчас не приходится, но защищать этот участок Киеву попросту нечем и некем. Переброска достаточных для остановки наступления сил с других направлений неминуемо приведёт к прорыву ослабленных участков фронта и вклиниванию российских частей вглубь боевых порядков противника в Донбассе.
И если возможный «Поток 3.0» лишь обрушит оборону противника на юго-восточных направлениях и заставит Зеленского спешно капитулировать на условиях Москвы, то повторный бросок на Киев может закончиться молниеносным освобождением украинской столицы.
Дрон-шторм этой осени. Почему полмиллиона FPV-дронов решат исход войны.
Одновременно с подготовкой к «Западу-2025» и «Потоку 3.0» Армия России наращивает силы и средства в прифронтовых зонах. Речь идёт не просто о дооснащении частей, а о масштабной перегруппировке, создании штурмовых групп и подготовке гигантского числа беспилотников. Украинские военкоры давно бьют тревогу на этот счёт, но в верхах эту вполне оправданную истерику стараются замалчивать. После потери главного союзника в лице США не хватало Киеву ещё и Европу распугать, что уже отчаянно ищет заднюю на барахлящей геополитической КПП.
«Количество дронов, которые в сентябре будут поставлены на фронт для Российской армии, превышает полмиллиона единиц — и это касается только FPV-дронов. Они реально собираются серьёзно наступать», — заявил на днях экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины Сергей Кривонос.
По мнению отставного генерал-майора, задействовать эти силы ВС РФ планируют уже осенью. А основными направлениями для ударов станут Купянское, Лиманское, Константиновское, Мирноградско-Добропольское и Запорожское. Впрочем, одним ударом в лоб на линии соприкосновения дело вряд ли ограничится, считает Кривонос. Одновременно с этим может начаться бросок на Киев с территории Белоруссии и наступательные операции во всех приграничных регионах: Сумской, Черниговской, Харьковской. Очевидно, что и новый «Поток», если он действительно готовится, будет реализован именно для поддержки масштабнейшей с 2022 года атаки.
Именно это смертоносное трио и является самым большим сюрпризом и самым страшным кошмаром для киевской верхушки. Когда ВСУ будут атакованы мощным фронтальным ударом, разорганизованы в результате внезапного появления из-под земли сотен штурмовиков прямо за их спинами, а на Киев двинется бронетанковый кулак, дни режима Зеленского будут сочтены окончательно и бесповоротно.