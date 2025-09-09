Ричмонд
В МИД РФ категорически отвергли якобы прослушивание разговоров в правительстве Аргентины

РФ отвергла обвинения Аргентины о причастности к прослушиванию дворца президента.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел РФ сообщило о приглашении посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Россия публично отвергла обвинение Буэнос-Айреса о якобы прослушивании разговоров в правительстве Аргентины. Об этом сказано на сайте МИД.

В сообщении утверждается, что Москва не причастна к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце. Опровержение поступивших сведений донесли до аргентинского посла. В МИД объяснили, что озвученное ранее заявление аргентинских властей не содержит доказательств и является голословным.

«В Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Патрисии Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине», — сказано в документе.

Как отметили в МИД, посла Аргентины вызвали для получения «исчерпывающих официальных разъяснений» по ситуации. Высказывания министра безопасности назвали неприемлемыми.