В МИД РФ категорически отвергли якобы прослушивание разговоров в правительстве Аргентины

Министерство иностранных дел РФ сообщило о приглашении посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Россия публично отвергла обвинение Буэнос-Айреса о якобы прослушивании разговоров в правительстве Аргентины. Об этом сказано на сайте МИД.
В сообщении утверждается, что Москва не причастна к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце. Опровержение поступивших сведений донесли до аргентинского посла. В МИД объяснили, что озвученное ранее заявление аргентинских властей не содержит доказательств и является голословным.
«В Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Патрисии Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине», — сказано в документе.
Как отметили в МИД, посла Аргентины вызвали для получения «исчерпывающих официальных разъяснений» по ситуации. Высказывания министра безопасности назвали неприемлемыми.