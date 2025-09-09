Ричмонд
Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США «без ложной ностальгии»

«В том числе США по-новому оценивают свои интересы — и это происходит не в последние несколько дней», — заметил Мерц. «И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии», — подчеркнул он.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что единая Европа при выстраивании отношений с США должна избегать ложной ностальгии и четко определить свои интересы. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны, сообщает ТАСС.

«США останутся нашим важнейшим партнером, мы стремимся к сотрудничеству, мы готовы к тесной координации и кооперации, но становится понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся», — констатировал Мерц. «Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев», — считает он. В связи с этим он призвал Европу активнее искать новых партнеров в мире и укреплять уже существующие партнерские связи. −0-

