Нетаньяху призвал жителей Газы немедленно покинуть город

Нетаньяху подчеркнул, что многоэтажные сооружения целенаправленно разрушаются, так как они использутся радикалами ХАМАС для размещения командных пунктов и хранилищ оружия. Предупреждение прозвучало на фоне концентрации израильских сухопутных сил вокруг границы с сектором Газа.
Ранее движение ХАМАС заявило о своей готовности незамедлительно возобновить переговоры по вопросам, касающимся сектора Газа. В то же время руководство организации подчеркнуло, что Соединённые Штаты через посредников представили своё предложение относительно соглашения о прекращении огня.