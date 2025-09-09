Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху призвал жителей Газы немедленно покинуть город

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о подготовке масштабного наземного наступления на город Газа, призвав гражданское население немедленно покинуть территорию. По его словам, уничтожение 50 высотных зданий израильской авиацией за последние двое суток является «лишь прелюдией» к основным боевым действиям.

Источник: Life.ru

Нетаньяху подчеркнул, что многоэтажные сооружения целенаправленно разрушаются, так как они использутся радикалами ХАМАС для размещения командных пунктов и хранилищ оружия. Предупреждение прозвучало на фоне концентрации израильских сухопутных сил вокруг границы с сектором Газа.

Ранее движение ХАМАС заявило о своей готовности незамедлительно возобновить переговоры по вопросам, касающимся сектора Газа. В то же время руководство организации подчеркнуло, что Соединённые Штаты через посредников представили своё предложение относительно соглашения о прекращении огня.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше