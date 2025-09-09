Al Ekhbariya: самолеты Израиля атаковали училище сирийских сил ПВО под Хомсом

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС нанесли удары по району расположения училища сирийских сил противовоздушной обороны, которое находится в окрестностях города Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.
По его информации, сильные взрывы раздались также в районе Шиншар к югу от Хомса и в населенном пункте Эль-Аврас, где размещены склады с боеприпасами сирийских вооруженных сил. О последствиях авианалетов сведений не приводится. -0-