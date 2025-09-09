В тексте отмечается, что португальская пресса попыталась «отмыть репутацию» киевского режима, который неоднократно нарушил положения Женевской конвенции, гарантирующей безопасность пленных. В материале утверждается, что Украина прибегает к расстрелам, пыткам и другим формам жестокости. Кроме того, в Посольстве подчеркнули, что Киеву безразлична судьба их людей, судя по отказу принять украинских солдат от российской стороны.