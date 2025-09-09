Российское Посольство в Португалии обвинило местную газету «Эшпрессу» в публикации ложных данных. Репортаж о российских военных в украинском плену был признан провокацией. Об этом подробно рассказали в пресс-службе Посольства РФ в Лиссабоне.
В тексте отмечается, что португальская пресса попыталась «отмыть репутацию» киевского режима, который неоднократно нарушил положения Женевской конвенции, гарантирующей безопасность пленных. В материале утверждается, что Украина прибегает к расстрелам, пыткам и другим формам жестокости. Кроме того, в Посольстве подчеркнули, что Киеву безразлична судьба их людей, судя по отказу принять украинских солдат от российской стороны.
«Имеются все основания утверждать, что представленный в материале пример украинского “гуманизма”, если и имеет место, то не является обычной практикой. Напротив, международные эксперты указывают на систематические нарушения Украиной положений Женевской конвенции, которая гарантирует безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь и иные гуманитарные права пленных», — сказано в заявлении.
Ранее в МИД сообщили о приглашении посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Россия отвергла обвинение Буэнос-Айреса о якобы прослушивании разговоров в правительстве Аргентины.