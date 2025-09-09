Экс-премьера Британии Джонсона уличили в использовании служебных связей

Данные также свидетельствуют, что во время премьерства Джонсон организовал ужин с предпринимателем Дэвидом Браунлоу, который впоследствии оплатил значительную часть ремонта его апартаментов на Даунинг-стрит. Эта встреча могла нарушить действовавшие в период пандемии COVID-19 ограничения. Также сообщается о его встрече с основателем компании Palantir Питером Тилем, после которой компания получила контракт на управление данными Национальной службы здравоохранения Великобритании.