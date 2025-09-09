Экс-премьера Британии Джонсона уличили в использовании служебных связей

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки использовал свои политические связи для получения личной выгоды, что потенциально нарушало этические нормы и правила лоббирования. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные американской неправительственной организацией Distributed Denial of Secrets.
Согласно расследованию, Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного саудовского чиновника, взамен прося его передать деловое предложение кронпринцу Мухаммеду бен Салману от одной из компаний, связанных с экс-премьером. Кроме того, в 2024 году он получил более 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Данные также свидетельствуют, что во время премьерства Джонсон организовал ужин с предпринимателем Дэвидом Браунлоу, который впоследствии оплатил значительную часть ремонта его апартаментов на Даунинг-стрит. Эта встреча могла нарушить действовавшие в период пандемии COVID-19 ограничения. Также сообщается о его встрече с основателем компании Palantir Питером Тилем, после которой компания получила контракт на управление данными Национальной службы здравоохранения Великобритании.
