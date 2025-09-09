В Германии пообещали Киеву уничтожить все дроны над Украиной

Паппергер отметил, что несколько единиц новейших артиллерийских систем Киев получит в ближайшие недели. При этом он не уточнил, о каком количестве идет речь. По его словам, концерн ежегодно будет производить 70−100 башен Skyranger. И добавил, что компания будет наращивать мощности до 200 изделий в год.