В Германии пообещали Киеву уничтожить все дроны над Украиной

Украина до конца текущего года получит от немецкого концерна Rheinmetall мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил руководитель германской компании Армин Паппергер, сообщает телеканал ZDF.
«На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов», — подтвердил он.
Паппергер отметил, что несколько единиц новейших артиллерийских систем Киев получит в ближайшие недели. При этом он не уточнил, о каком количестве идет речь. По его словам, концерн ежегодно будет производить 70−100 башен Skyranger. И добавил, что компания будет наращивать мощности до 200 изделий в год.
Он также сообщил, что эти системы пока даже не поступили на вооружение немецкой армии. Согласно заявленным характеристикам, башни Skyranger способны контролировать территорию площадью 4 квадратных километра. Паппергер уверяет, что системы обеспечат 100-процентное уничтожение всех беспилотников радиусе своего действия.
Ранее «МК» писал, что в Дании началось совместное строительство с Украиной завода по производству беспилотников и комплектующих для ракет.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.