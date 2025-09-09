«Коалиция желающих» определила роль США в защите Украины

По его мнению, европейские политики настолько поглощены дипломатическими маневрами, что упускают из виду ключевую проблему: Трамп последовательно демонстрирует нежелание брать на себя обязательства по обороне Украины. Рахман отмечает, что убедить американского лидера усилить военное и экономическое давление на Россию было бы значительным достижением, но при этом Европе нужна альтернативная стратегия на случай провала этих попыток.