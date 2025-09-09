«Коалиция желающих» определила роль США в защите Украины

Европейским лидерам необходимо разработать запасной план на случай, если им не удастся заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе военной помощи Украине. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
По его мнению, европейские политики настолько поглощены дипломатическими маневрами, что упускают из виду ключевую проблему: Трамп последовательно демонстрирует нежелание брать на себя обязательства по обороне Украины. Рахман отмечает, что убедить американского лидера усилить военное и экономическое давление на Россию было бы значительным достижением, но при этом Европе нужна альтернативная стратегия на случай провала этих попыток.
Как сообщает обозреватель, так называемая «коалиция желающих» рассматривает возможность создания американского «воздушного щита» для обеспечения безопасности Украины. Понимая маловероятность согласия России на прекращение огня, страны-участницы коалиции надеются достичь де-факто прекращения боевых действий через усиление противовоздушной обороны, способной нейтрализовать российские беспилотники, хотя и не баллистические ракеты.
Европейский вклад может включать военно-морскую поддержку, в том числе возможное развертывание авианосцев для защиты украинского воздушного пространства.
Ранее политолог объяснил, почему Трамп зовет Путина в США раньше времени.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.