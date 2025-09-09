Ричмонд
Белый дом опроверг информацию об открытке Трампа Эпштейну

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала статью The Wall Street Journal, в которой была опубликована поздравительная открытка для финансиста Джеффри Эпштейна, предположительно подписанная президентом США Дональдом Трампом. По ее словам в публикации в Х, «совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал ее».

Источник: Reuters

Она добавила, что юристы Дональда Трампа будут добиваться судебного разбирательства.

The Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил эту открытку Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. На открытке, оформленной на фоне контура обнаженной женщины, среди прочих подписей есть и подпись Дональда Трампа. Журналисты сравнили ее с другими автографами республиканца. Издание считает, что автором открытки является нынешний президент США.

Джеффри Эпштейн был задержан летом 2019 года по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме до начала судебного процесса.

