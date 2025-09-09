Белый дом опроверг информацию об открытке Трампа Эпштейну

Она добавила, что юристы Дональда Трампа будут добиваться судебного разбирательства.
The Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил эту открытку Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. На открытке, оформленной на фоне контура обнаженной женщины, среди прочих подписей есть и подпись Дональда Трампа. Журналисты сравнили ее с другими автографами республиканца. Издание считает, что автором открытки является нынешний президент США.
Джеффри Эпштейн был задержан летом 2019 года по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме до начала судебного процесса.