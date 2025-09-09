В Министерстве иностранных дел РФ заявили об активизации враждебно настроенных иностранных граждан в медиасфере. Реакция последовала после выступления главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО изложил видение современных международных отношений и перспектив формирования многополярного мира.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного Министром С. В. Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России», — передает пресс-служба МИД РФ.
Кроме этого, Сергей Лавров заявил, что страна живет на «одной очень маленькой планете». Он отметил, что это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством.
Кроме этого, министр также подчеркнул, что Россия никаких стен выстраивать не хочет, а желает работать честно. Он добавил, что если собеседники готовы к этому же варианту на равноправной взаимоуважительной основе, то Россия со всеми готова к диалогу.
Выступая в МГИМО, Сергей Лавров также заявил, что Запад сам разорвал связи с Москвой, и если возникнет желание их восстановить, то возврата к прошлому не будет. Он подчеркнул, что Россия не была инициатором этого разрыва.
Так в МИД указали на исторический контекст: после окончания холодной войны и объединения Германии российская сторона последовательно выступала за строительство «общего дома» с бывшими противниками. В качестве примера Сергей Лавров привел статью президента РФ Владимира Путина 2010 года в немецкой газете, где он, будучи главой правительства, предложил концепцию гармоничного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Лавров также отметил, что некоторые маргинальные круги на Западе все еще строят планы по разделению России на независимые регионы.