Песков: Путин не может себе позволить отпуск

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).