Песков: Путин не может себе позволить отпуск

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос, как Путин будет отмечать предстоящий день рождения (7 октября) — запланирован ли, в частности, мини-отпуск.

«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал представитель Кремля.

