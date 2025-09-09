Песков: Путин не может себе позволить отпуск

Так он ответил на вопрос, как Путин будет отмечать предстоящий день рождения (7 октября) — запланирован ли, в частности, мини-отпуск.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Так он ответил на вопрос, как Путин будет отмечать предстоящий день рождения (7 октября) — запланирован ли, в частности, мини-отпуск.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал представитель Кремля.