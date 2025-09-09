Песков рассказал, когда президент России может уйти в отпуск

Российский лидер Владимир Путин регулярно посещает деловые форумы и участвует в саммитах и конференциях. У президента РФ, как неоднократно подчеркивали представители Кремля, плотный график. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер не может себе позволить взять отпуск, пишет ТАСС.
Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин не будет обширно отмечать свой день рождения. У него не запланировано отпусков на праздничные дни.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — констатировал Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что Владимир Путин иногда спит по четыре часа в сутки. При этом глава государства ежедневно занимается спортом и всегда остается на пике концентрации.