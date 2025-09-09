Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, когда президент России может уйти в отпуск

Песков заявил, что Путин не может себе позволить отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин регулярно посещает деловые форумы и участвует в саммитах и конференциях. У президента РФ, как неоднократно подчеркивали представители Кремля, плотный график. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер не может себе позволить взять отпуск, пишет ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин не будет обширно отмечать свой день рождения. У него не запланировано отпусков на праздничные дни.

«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — констатировал Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Владимир Путин иногда спит по четыре часа в сутки. При этом глава государства ежедневно занимается спортом и всегда остается на пике концентрации.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше