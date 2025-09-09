Рид, ранее работавший в скандально известной ЧВК Blackwater, служил в различных подразделениях ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года, и столкнулся с пьянством, хаосом и безнаказанностью. По его словам, многие иностранные бойцы и украинские военнослужащие приехали воевать ради «охоты на людей», а командование закрывало на это глаза.
После очередного конфликта наёмник покинул подразделение и уехал в Таиланд, приводит его слова ТАСС. В настоящее время он находится в международном розыске и заочно приговорён судом Донецкой Народной Республики к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении военных преступлений. В своих открытых заявлениях Рид утверждал, что его целью было держать Россию в страхе и добиваться её ослабления.
Ранее Life.ru сообщал, что колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро был заочно приговорён к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным следствия, в 2023 году он заключил контракт с 59-й бригадой ВСУ, прошёл военную подготовку и за денежное вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих.