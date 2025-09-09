Неонацисты и маргиналы: Закончивший с ВСУ американский наёмник раскрыл правду о солдатах на Украине

После очередного конфликта наёмник покинул подразделение и уехал в Таиланд, приводит его слова ТАСС. В настоящее время он находится в международном розыске и заочно приговорён судом Донецкой Народной Республики к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении военных преступлений. В своих открытых заявлениях Рид утверждал, что его целью было держать Россию в страхе и добиваться её ослабления.