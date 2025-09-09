Украина покупает топливо, произведенное из российской нефти

После утраты ключевых перерабатывающих предприятий летом этого года Украина столкнулась с острым дефицитом топлива, который стал компенсироваться за счет увеличения импортных поставок, в том числе из азиатских стран. Как отмечает агентство, потеря нефтеперерабатывающих заводов вынудила трейдеров искать альтернативные источники снабжения, включая закупки у Индии, импортирующей значительные объемы российской нефти.