Украина покупает топливо, произведенное из российской нефти

Украина, потерявшая собственные нефтеперерабатывающие мощности, оказалась в зависимости от импортного топлива, произведенного из российской нефти.

Как сообщает агентство Reuters, сложившаяся ситуация вынуждает украинских трейдеров закупать дизельное топливо у таких стран, как Индия, которая активно перерабатывает российское сырье.

После утраты ключевых перерабатывающих предприятий летом этого года Украина столкнулась с острым дефицитом топлива, который стал компенсироваться за счет увеличения импортных поставок, в том числе из азиатских стран. Как отмечает агентство, потеря нефтеперерабатывающих заводов вынудила трейдеров искать альтернативные источники снабжения, включая закупки у Индии, импортирующей значительные объемы российской нефти.

Ранее сообщалось, что в ФРГ удивились росту объема торговли между США и РФ.

