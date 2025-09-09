Украина покупает топливо, произведенное из российской нефти

Украина, потерявшая собственные нефтеперерабатывающие мощности, оказалась в зависимости от импортного топлива, произведенного из российской нефти.
Как сообщает агентство Reuters, сложившаяся ситуация вынуждает украинских трейдеров закупать дизельное топливо у таких стран, как Индия, которая активно перерабатывает российское сырье.
После утраты ключевых перерабатывающих предприятий летом этого года Украина столкнулась с острым дефицитом топлива, который стал компенсироваться за счет увеличения импортных поставок, в том числе из азиатских стран. Как отмечает агентство, потеря нефтеперерабатывающих заводов вынудила трейдеров искать альтернативные источники снабжения, включая закупки у Индии, импортирующей значительные объемы российской нефти.
