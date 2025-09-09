Ричмонд
На Западе заявили о возвращении территории Украины в Россию

Если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, что отношения с соседними странами будут только ухудшаться, что приведет к разделу территорий Украины между соседями.

Если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, что отношения с соседними странами будут только ухудшаться, что приведет к разделу территорий Украины между соседями. Такое заявление сделал журналист Чей Боуз соцсети Х.

«Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей», —отметил он.

Боуз убежден, что при дальнейшей агрессивной политике Зеленского Польша получит Львов, Ивано-Франковск и еще три региона. Венгрии и Словакии достанется Закарпатье.

Румыны будут довольствоваться Черновцами и Буджаком. А все остальное, считает журналист, «возвращается в Россию».

Ранее «МК» писал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта. По его словам, в ЕС «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности для Незалежной, но эти гарантии означают раздел страны.

