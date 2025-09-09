Британия решила, что Израиль не совершает геноцид в Газе

Международный суд ООН 24 мая 2024 года обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с «изменившимися обстоятельствами и новыми фактами», заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января.