Британия решила, что Израиль не совершает геноцид в Газе

Отмечается, что письмо было отправлено Лэмми до перехода на должность вице-премьера — 5 сентября он сменил на этом посту Анджелу Рэйнер, ушедшую в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов.
«Согласно Конвенции о геноциде, преступление геноцида имеет место только при наличии конкретного “намерения уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу”. Правительство (Великобритании — ред.) не пришло к выводу, что Израиль действует с таким намерением», — цитирует издание письмо.
При этом, несмотря на заключение британского правительства, оно назвало действия Израиля в Газе «совершенно ужасающими» с учетом большого числа жертв среди мирного населения, включая женщин и детей, а также вызванных боевыми действиями «обширных разрушений». Лэмми в письме добавил, что Израиль «должен сделать гораздо больше для предотвращения и облегчения страданий, причиняемых конфликтом» жителям Газы.
Международный суд ООН 24 мая 2024 года обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с «изменившимися обстоятельствами и новыми фактами», заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых — мирные жители.