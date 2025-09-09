Песков: Путин просто не может позволить себе отпуск

Президент России Владимир Путин не сможет уйти в отпуск в ближайшее время, несмотря на приближающийся день рождения 7 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос, возможен ли у Путина мини-отпуск в честь личного праздника.