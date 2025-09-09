Ричмонд
Великобритания признала действия Израиля в Газе ужасающими, но не геноцидом

Правительство Великобритании официально заключило, что действия Израиля в секторе Газа не подпадают под определение геноцида.

Правительство Великобритании официально заключило, что действия Израиля в секторе Газа не подпадают под определение геноцида. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на письмо бывшего главы МИД Дэвида Лэмми, направленное председателю комитета по международному развитию Саре Чемпион.

В документе, отправленном до перехода Лэмми на должность вице-премьера 5 сентября, поясняется, что для квалификации событий как геноцида требуется доказать наличие конкретного намерения уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Британское правительство не нашло свидетельств такого умысла в действиях Израиля.

При этом в письме подчеркивается, что, несмотря на данный вывод, Лондон считает последствия военных операций в Газе «совершенно ужасающими» из-за значительного числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, а также масштабных разрушений. Лэмми призвал Израиль принять дополнительные меры для предотвращения страданий жителей Газы и облегчения гуманитарной ситуации.

Ранее Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе.

