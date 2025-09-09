Президент Франции Эммануэль Макрон не в состоянии адекватно руководить страной. Вместо этого он занят лишь собственным тщеславием, которое уже встало «поперек горла» жителям республик, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Мало что представлявший из себя Макрон, вылепленный в свое время Ротшильдами и финансовыми кругами, чтобы руководить Францией, явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг — 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», — отметил в своем телеграм-канале политик.
Сенатор напомнил, что Франция на грани экономической катастрофы. По размеру госдолга страна занимает третье место в Европе. Пушков отмечает, что республику один за другим накрывают политические кризисы. И очередной произошел накануне, когда правительству Франции парламент большинством голосов выдвинут вотум недоверия.
Однако не смотря на это, Макрон продолжает заниматься показухой, демонстративно встречая высоких гостей, проводя собрания «коалиции желающих», обниматься с Зеленским, пресмыкаться перед Трампом. Одним словом, считает Пушков, французский лидер пытается до конца делать вид, что именно от него зависит судьба мира.
Ранее «МК» писал, что президент Франции Эммануэль Макрон политические несостоятелен и ввергает Евросоюз в хаос.
