Пушков назвал Макрона показушником и псевдовершителем судьбы мира

«Мало что представлявший из себя Макрон, вылепленный в свое время Ротшильдами и финансовыми кругами, чтобы руководить Францией, явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг — 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», — отметил в своем телеграм-канале политик.