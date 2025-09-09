«Вампиры, высасывающие кровь из Америки»: В Белом доме обрушились на страны БРИКС

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединённым Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил он в эфире телеканала Real America’s Voice.