Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вампиры, высасывающие кровь из Америки»: В Белом доме обрушились на страны БРИКС

Страны БРИКС не смогут существовать без торговли с США, заявил старший советник президента Дональда Трампа по торговле Питер Наварро. По его словам, именно американский рынок является критически важным для экспорта государств, входящих в объединение.

Источник: Life.ru

Наварро подчеркнул, что, поставляя продукцию в США, страны БРИКС ведут себя «словно вампиры», высасывая из Америки силы своими нечестными практиками.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединённым Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил он в эфире телеканала Real America’s Voice.

Кроме того, Наварро усомнился в сплочённости объединения. По мнению советника главы Белого дома, страны БРИКС вряд ли смогут действовать как единый блок, так как между ними слишком много противоречий.

«Внутри объединения есть ненависть и желание убить друг друга», — добавил Наварро.

Ранее Life.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС действовать плечом к плечу перед лицом внешних вызовов. Он отметил, что сплочённость и взаимная поддержка помогут участникам объединения эффективнее справляться с рисками и давлением извне, сохранив силу и влияние на мировой арене.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше