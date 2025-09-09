Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН

«При этом обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение», — сказал Баринов.