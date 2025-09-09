Ричмонд
Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, климатической повестки рассматривают коренные малочисленные народы (КМН) России в качестве гибридной силы, заявил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам населения в мире, их права расширяются, затрагивая все области жизнедеятельности и управления, в том числе на уровне системы ООН.

«При этом обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение», — сказал Баринов.

Глава ФАДН объяснил, что у народов формируются искусственные нарративы о российском колониализме, финансируются фейковые гражданские институты, информационные ресурсы, принимаются усилия по вовлечению КМН в формирование социального запрета на реализацию стратегических экономических проектов в регионах их традиционного расселения.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

