Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН

Он отметил, что коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам населения в мире, их права расширяются, затрагивая все области жизнедеятельности и управления, в том числе на уровне системы ООН.
«При этом обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение», — сказал Баринов.
Глава ФАДН объяснил, что у народов формируются искусственные нарративы о российском колониализме, финансируются фейковые гражданские институты, информационные ресурсы, принимаются усилия по вовлечению КМН в формирование социального запрета на реализацию стратегических экономических проектов в регионах их традиционного расселения.
