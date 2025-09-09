В США предложили убрать помощь Киеву из проекта оборонного бюджета

Одна из предложенных поправок предусматривает отмену ассигнований в размере 600 миллионов долларов на военную помощь Украине, другая — полный запрет на включение любой поддержки Киева в американский оборонный бюджет. Тейлор-Грин отметила, что США уже выделили более 175 миллиардов долларов на поддержку Украины, и подчеркнула, что этого достаточно. Она также указала на растущий государственный долг страны, превышающий 37 триллионов долларов, и отсутствие договорных обязательств по защите Украины, не входящей в НАТО.