Пушков заявил, что французы недовольны показухой Макрона

Жители Франции испытывают недовольство президентом страны Эммануэлем Макроном, который занимается показухой, делая вид, что решает судьбы мира, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам сенатора, нынешнего французского лидера финансовые круги готовили для руководства страной, но он не справляется с этой задачей.
«Личный рейтинг (Макрона — прим. ред.) — 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Но французам, похоже, вся эта показуха и всё это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперёк горла», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Пушков напомнил, что Франция имеет большой госдолг, находясь на третьем месте по этому показателю в Европе. По уровню долговой нагрузки её опережают только Италия и Греция. Кроме того, республика пережила четыре правительственных кризиса за три последних года.
Сенатор также отметил, что самой популярной политической силой во Франции стало «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая является полной противоположностью Макрона. Пушков добавил, что указанный факт тоже многое говорит о настроениях во французском обществе.
Напомним, ранее правительству премьер-министра Франции Франсуа Байру вынесли вотум недоверия. Газета Le Figaro написала, что политик уйдет в отставку. Также стало известно, что Макрон рассмотрит возможность назначения нового главы правительства.