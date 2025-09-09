Ричмонд
Песков: Путин не может позволить себе отпуск даже на день рождения

Президент России Владимир Путин не намерен брать отпуск в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин не намерен брать отпуск в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, записанном на Восточном экономическом форуме.

В ответ на вопрос о том, планирует ли президент отметить свой день рождения 7 октября с коротким отдыхом, Песков подчеркнул, что Путин «по сути не может себе позволить отпуск».

Таким образом, в ближайшем будущем глава государства продолжит работу без длительных перерывов.

Ранее Владимир Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачам через «Госуслуги»,

