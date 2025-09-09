Запад хочет разрушить Россию при помощи коренных народов

Западные стратеги, разрабатывая документы в сфере обороны, Арктики, климата и по другим ключевым вопросам, хотят использовать коренные народы России в роли гибридной силы для разрушения целостности страны. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, предает РИА Новости.
«Обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение», — отметил он.
По словам Баринова, КМН являются уязвимой категорией граждан. В последнее время их права все больше расширяются, в том числе, и в рамках ООН. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности коренных народов.
В этой связи, считает глава ФАДН, западные стратеги искусственно создают антироссийские нарративы, заявляя о якобы колониализме со стороны РФ. Также осуществляется финансирование гражданских институтов и СМИ для создания фейкового представления у коренных народов о происходящем вокруг них, добавил Баринов.
