«Много лет уже звонят»: Песков рассказал о регулярных попытках обмануть его

Дмитрий Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники.

Источник: Комсомольская правда

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он многократно сталкивался с попытками телефонного обмана, но всегда распознавал мошеннические схемы и не попадался на уловки аферистов.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет… Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС на полях ВЭФ.

При этом Песков добавил, что его семья сталкивалась с потенциально опасными случаями мошенничества. Песков рассказал, что их чудом удалось предостеречь, и подтвердил, что такие случаи действительно были.

Ранее KP.RU писал, что по словам Дмитрия Пескова, применение каких-либо санкций не окажет влияния на принципиальную внешнеполитическую позицию РФ.

