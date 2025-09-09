«Много лет уже звонят»: Песков рассказал о регулярных попытках обмануть его

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он многократно сталкивался с попытками телефонного обмана, но всегда распознавал мошеннические схемы и не попадался на уловки аферистов.
«Звонили. Много лет уже звонят, много лет… Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС на полях ВЭФ.
При этом Песков добавил, что его семья сталкивалась с потенциально опасными случаями мошенничества. Песков рассказал, что их чудом удалось предостеречь, и подтвердил, что такие случаи действительно были.
