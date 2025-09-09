«Фейковые новости»: Белый дом пообещал судиться из-за «открытки Трампа» Эпштейну

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп стал единственным из влиятельных американских политиков, кто согласился сотрудничать с ФБР в расследовании преступлений Эпштейна. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, ещё десять лет назад Трамп помогал прокурорам собирать доказательства против финансиста. Именно это, отметил политик, позволило ускорить разоблачение преступлений против несовершеннолетних.