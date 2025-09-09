«Фейковые новости»: Белый дом пообещал судиться из-за «открытки Трампа» Эпштейну

В материале американской газеты утверждалось, что в Конгресс США передали книгу с эротическим рисунком и поздравительным текстом, среди подписантов которой фигурирует и республиканец. В Белом доме подчеркнули, что история не имеет под собой никаких оснований.
«Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал её», — заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.
Она добавила, что статья WSJ носит откровенно фейковый характер и направлена на дискредитацию американского лидера. Ливитт назвала публикацию «топорной работой» журналиста Джо Паладззоло, который даже не дал Белому дому времени для комментария.
«Юридическая команда президента Трампа будет добиваться судебного разбирательства. Это фейковые новости, чтобы увековечить мистификацию демократа Эпштейна», — подчеркнула представитель администрации.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп стал единственным из влиятельных американских политиков, кто согласился сотрудничать с ФБР в расследовании преступлений Эпштейна. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, ещё десять лет назад Трамп помогал прокурорам собирать доказательства против финансиста. Именно это, отметил политик, позволило ускорить разоблачение преступлений против несовершеннолетних.