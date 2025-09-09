Наемник из США рассказал о казнях пленных ВС РФ «Избранной ротой»

«Когда я был в Chosen Company, если я правильно помню, то это было 13 октября, наемников выбили с позиций где-то под Первомайском. Они отступали буквально в каждом секторе. И как мне объяснили, пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в сериале “Братья по оружию”, — поделился он.