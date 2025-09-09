Иностранные наемники ВСУ, собранные в так называемую «Избранную роту» (Chosen Company), совершили расстрелы российских военнопленных, а некоторые из них вели дневник, где описывали жестокие расправы. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид, передает ТАСС.
«Когда я был в Chosen Company, если я правильно помню, то это было 13 октября, наемников выбили с позиций где-то под Первомайском. Они отступали буквально в каждом секторе. И как мне объяснили, пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в сериале “Братья по оружию”, — поделился он.
Рид признался, что тогда он впервые осознал, сколько военных преступлений совершила «Избранная рота». Подразделением командовал некий Райан О’Лири, добавил американец.
Наемник также рассказал, что венный медик, немец Каспар Гроссе, вел дневник, где описывал военные преступления. В его заметках содержались подробности казней в мельчайших деталях. Позже Гроссе, по словам Рида, вернулся в медшколу в Западной Европе. Когда Рид пытался выяснить причины расстрелов, он так и не смог получить внятного ответа.
Ранее «МК» писал, что на стороне украинских боевиков воюют минимум 20 тысяч иностранных наемников.
