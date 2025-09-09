Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и его западные партнеры максимально оторваны от реальности, что стало причиной проигрыша Украины в конфликте с Россией. Такое мнение высказал отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.
«Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, полностью оторваны от реальности», — подчеркнул он.
И добавил, что вся эта компания просто не замечает, как разрушается Украина. Дэвис предложил способ, как положить приближающейся катастрофе конец. По его мнению, для этого необходимо, чтобы Киев вместе с Западом признали бесполезность противостояния с Россией.
Ранее сообщалось, что в случае если во главе Украины продолжит оставаться Зеленский, то Украина окончательно рассорится со всеми соседними странами и будет поделена между пятью государствами. Журналист Чей Боуз даже назвал регионы, которые отойдут Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Однако основная часть «вернется в Россию», считает он.
