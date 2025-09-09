Ранее сообщалось, что в случае если во главе Украины продолжит оставаться Зеленский, то Украина окончательно рассорится со всеми соседними странами и будет поделена между пятью государствами. Журналист Чей Боуз даже назвал регионы, которые отойдут Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Однако основная часть «вернется в Россию», считает он.