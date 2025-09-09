По свидетельствам украинского военнопленного, в конфликте на стороне ВСУ участвуют иностранные наемники, включая граждан Японии. Соответствующие показания были распространены послом МИД России по особым поручениям Родионом Мирошником, сообщает РИА Новости.
49-летний уроженец Винницкой области, проходивший подготовку в Черкасской области, сообщил о совместном обучении с группой иностранных наемников. Среди них были два поляка, колумбиец, американец, немец, ирландец и четыре японца. Иностранцы выделялись внешним видом и носили форму с шевронами на иностранных языках.
Программа подготовки включала стрельбу, метание гранат, марш-броски и другие военные дисциплины. Для иностранных наемников действовал запрет на общение с украинскими военнослужащими, при этом они имели привилегии при организации стрельб.
После обучения наемники были сформированы в отдельное подразделение и направлены в Сумскую область. Однако, по словам пленного, уже на второй день их группа была разбита российскими военнослужащими во время штурмовых действий.
