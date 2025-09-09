В Германии заявили о ненависти молодых немцев к своей стране

Молодое поколение немцев отказывается служить в армии, потому что в них годами воспитывали ненависть к своей стране. Такое заявление сделала бывший депутат парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен, передает РИА Новости.
«У этих ребят нет стремления идти служить. Кому?! Государству, которое их приучали ненавидеть?! Своей нации и культурной идентичности, которую в них долго убивали?! Сперва их учили ненавидеть все немецкое, а теперь хотят заставить этому служить», — заявила она.
По словам Петерсен, молодежи внушали лозунги «Долой Германию», «У “крутых” детей нет Отечества» на разных протестных мероприятиях. А теперь, считает она, из таких людей невозможно сделать солдат, ведь у них нет ни капли патриотизма.
Экс-депутат отметила, что для привлечения молодежи в армию нужно установить очень большое пособие. Есть и другой вариант, который потребует много времени: воспитывать новое поколение патриотов.
