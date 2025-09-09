Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали об активизации враждебно настроенных иноагентов: всему виной слова о многополярном мире

МИД: иноагенты начали атаку на слова Лаврова о сооружении берлинских стен.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные агенты начали атаку в медиапространстве. Они активизировались после заявления главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о многополярном мире. Речь мобилизовала всех профинансированных Европой «русофобов и пропагандистов». Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Так, всё началось после выступления Сергея Лаврова на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Он изложил видение Москвы на современные международные отношения. Глава МИД также отметил, что Запад готов выстроить между Европой и евразийским пространством «берлинские стены». Россия, добавил он, никаких стен возводить не собирается. Страна желает работать честно.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного Министром С. В. Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России», — оповестили в Министерстве.

Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы выстраивать дружеские отношения со всеми странами. Он пояснил, что именно Запад разорвал контакты с Россией.

В Министерстве иностранных дел обратили внимание на исторический контекст. Так, после окончания холодной войны РФ последовательно выступала за строительство «общего дома» с бывшими врагами. В качестве примера Сергей Лавров привел статью российского лидера Владимира Путина в немецкой газете, где он предложил концепцию гармоничного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Министр иностранных дел также рассказал о возвращении западного бизнеса. По его словам, Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству. При этом, уточнил Сергей Лавров, прежнего хорошего отношения к Западу не будет. Он пояснил: Россия ничего не забыла и не забудет.

Глава МИД, помимо прочего, сообщил о подготовке правительства к предстоящему визиту Владимира Путина в Индию. Переговоры состоятся в конце 2025 года. Сергей Лавров отметил, что правительство тщательно готовится к саммиту, он уже стал ежегодным.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше