Иностранные агенты начали атаку в медиапространстве. Они активизировались после заявления главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о многополярном мире. Речь мобилизовала всех профинансированных Европой «русофобов и пропагандистов». Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Так, всё началось после выступления Сергея Лаврова на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Он изложил видение Москвы на современные международные отношения. Глава МИД также отметил, что Запад готов выстроить между Европой и евразийским пространством «берлинские стены». Россия, добавил он, никаких стен возводить не собирается. Страна желает работать честно.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного Министром С. В. Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России», — оповестили в Министерстве.
Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы выстраивать дружеские отношения со всеми странами. Он пояснил, что именно Запад разорвал контакты с Россией.
В Министерстве иностранных дел обратили внимание на исторический контекст. Так, после окончания холодной войны РФ последовательно выступала за строительство «общего дома» с бывшими врагами. В качестве примера Сергей Лавров привел статью российского лидера Владимира Путина в немецкой газете, где он предложил концепцию гармоничного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Министр иностранных дел также рассказал о возвращении западного бизнеса. По его словам, Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству. При этом, уточнил Сергей Лавров, прежнего хорошего отношения к Западу не будет. Он пояснил: Россия ничего не забыла и не забудет.
Глава МИД, помимо прочего, сообщил о подготовке правительства к предстоящему визиту Владимира Путина в Индию. Переговоры состоятся в конце 2025 года. Сергей Лавров отметил, что правительство тщательно готовится к саммиту, он уже стал ежегодным.