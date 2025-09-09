В МИД рассказали об активизации враждебно настроенных иноагентов: всему виной слова о многополярном мире

Министр иностранных дел также рассказал о возвращении западного бизнеса. По его словам, Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству. При этом, уточнил Сергей Лавров, прежнего хорошего отношения к Западу не будет. Он пояснил: Россия ничего не забыла и не забудет.