Times: Британия пришла к выводу, что Израиль не совершает геноцид в Газе

Экс-глава МИД Британии Лэмми обратился в комитет Палаты общин в связи с действиями Израиля в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Британские власти пришли к выводу, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, сообщила газета The Times со ссылкой на письмо заместителя премьер-министра Британии Дэвида Лэмми.

Документ адресован председателю комитета Палаты общин по международному развитию Саре Чемпион. Лэмми отправил ей письмо в период работу на посту главы МИД королевства.

«Согласно Конвенции о геноциде, преступление геноцида имеет место только при наличии конкретного “намерения уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу”. Правительство (Британии — прим. ред.) не считает, что Израиль преследует такую цель», — говорится в документе.

Вместе с тем отмечалось, что действия израильской стороны, которые приводят к большому числу жертв среди мирного населения, являются «совершенно ужасающими». Лэмми подчернкул, что Израилю «следует предпринимать гораздо больше усилий для предотвращения страданий» жителей палестинского анклава.

Напомним, 8 сентября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ готовится к масштабной операции в Газе. Он призвал местное население покинуть территорию палестинского анклава.

