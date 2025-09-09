Однопалатный парламент: по опыту каких стран может пойти Казахстан?

Там идея именно в репрезентации регионов, скажем так. Франция — это страна, с одной стороны, унитарная, для которой унитарность — это очень важно. С другой стороны, эта страна значительную часть своего времени была поделена на герцогства, графства и королевства. Есть огромное количество регионов, такие как Нормандия, Окситания, Бургундия, Бретань. Это регионы, у которых зачастую есть собственный язык. В случае, допустим, с бретонским или окситанским языками, они достаточно сильно отличаются от французского. Могут даже не входить с ним в одну языковую группу. И для того, чтобы сбалансировать стремление к унитарности, была создана вот такая национальная настройка.