Вакаров: Кулебу могут устранить за побег с Украины

Побег с Украины может стоить экс-министру иностранных дел Дмитрию Кулебе жизни. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
«Он понимает, к чему все идет, поэтому подготовил площадку и уехал. Он еще в самом начале СВО сказал, что вывез свою собачку, членов семьи, а сейчас и сам сбежал… Безусловно, он мог видеть какие-то важные документы, но в основном внешней политикой занимался Ермак. Но за сам отъезд, как за плевок, за то, что он не верит власти, у него могут быть неприятности, вплоть до физического устранения», — объяснил он.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил итальянским СМИ, что ему пришлось «бежать из своей страны, как вору ночью», чтобы избежать действия запрета на выезд для бывших дипломатов, введённого по указу Владимира Зеленского. При этом признался, что его деятельность сейчас финансируется иностранными источниками.