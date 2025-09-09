Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ предупредили Австрию об угрозе: она исходит не от Москвы

В МИД РФ заявили, что угрожает Австрии НАТО, а не Россия.

Источник: Комсомольская правда

Власти Австрии заявили о намерении вступить в НАТО. По мнению руководства страны, все угрозы исходят якобы от России. Однако Австрии стоит опасаться НАТО. Так высказался глава департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников, пишет РИА Новости.

Он указал на истерию вокруг «надуманной якобы исходящей со стороны РФ угрозы». Спикер также подчеркнул, что европейские политики любят говорить о подготовке к вооруженному конфликту с Москвой.

«Если посмотреть на карту, то Австрия находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они», — заключил Владислав Масленников.

Внутри Австрии на днях произошел конфликт, вызванный Украиной. Страна подарила Киеву поезда. Однако в парламенте Австрии раскритиковали такой дорогой презент. Отмечается, что страна и сама заросла в долгах.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше