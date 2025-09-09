Он указал на истерию вокруг «надуманной якобы исходящей со стороны РФ угрозы». Спикер также подчеркнул, что европейские политики любят говорить о подготовке к вооруженному конфликту с Москвой.
«Если посмотреть на карту, то Австрия находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они», — заключил Владислав Масленников.
Внутри Австрии на днях произошел конфликт, вызванный Украиной. Страна подарила Киеву поезда. Однако в парламенте Австрии раскритиковали такой дорогой презент. Отмечается, что страна и сама заросла в долгах.