В МИД РФ предупредили Австрию об угрозе: она исходит не от Москвы

«Если посмотреть на карту, то Австрия находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они», — заключил Владислав Масленников.