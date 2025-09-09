Военкор Хейсканен: в Финляндии пожалели об испорченных отношениях с Россией

В Финляндии пожалели об испорченных отношениях с Россией, заявил aif.ru финский журналист Кости Хейсканен, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев заявил, что Финляндия полностью обрушила отношения с Россией. Он также призвал потребовать от Хельсинки репарации в размере 20 трлн рублей.
«Дмитрий Анатольевич высказался о том, что Финляндии надо бы заплатить за зверства и геноцид русского народа во время Второй мировой войны на территории СССР, Карелии. И я с ним совершенно согласен. Финляндия не заплатила в свое время. Без армии Маннергейма и финских войск Германия не смогла бы замкнуть кольцо блокады. Сейчас, когда Финляндия строит фортификационные сооружения, плюется в сторону России, нужно платить», — сказал Хейсканен.
Он также отметил, что финские СМИ всполошились из-за того, что Медведев раньше был «другом Финляндии», а теперь его риторика изменилась.
«Да, раньше все были друзьями Финляндии. Я смотрю архивные снимки 2009 года, когда Дмитрий Анатольевич с супругой были в Финляндии. Это было очень знаковое событие, его встречали с большой радостью Потом Финляндия сама плюнула, в одночасье разорвала все отношения. В Финляндии совершенно не было дружеских позывов. Но теперь чешут голову, думают, а что случилось с Дмитрием Анатольевичем, который был веселым, добрым, а теперь его риторика сменилась», — добавил Хейсканен.
Журналист подчеркнул, что люди в приграничье обеспокоены тем, что у них разрушена экономика.