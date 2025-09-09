Политолог Скачко связал побег Кулебы со скорой капитуляцией Украины

Украинский экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба может повторить судьбу министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа. Таким мнением поделился с aif.ru политолог Владимир Скачко.
По его словам, Кулеба сбежал с Украины, понимая, что может стать историческим двойником Риббентропа.
«Если конфликт закончится поражением, капитуляцией Украины или сокрушительным разгромом с поиском и наказанием ответственных за все, что сделано было со страной, то место Кулебы будет таким же, как и вместо Иоахима фон Риббентропа на Нюрнбергском процессе, а судьба Иоахима фон Риббентропа известна. Где он похоронен, никто не знает. Кулеба это прекрасно знает, потому что он все-таки профессиональный дипломат. Он знает, что когда идет зачистка хвостов, то никого не жалеют, и никакая должность, и никакие слова не являются индульгенции и гарантии безопасности», — объяснил политолог.
Скачко отметил, что Кулеба обладает информацией о том времени, когда Украина перешла на агрессивный антироссийский режим, «точно знает, когда принимались какие решения, когда и кто был политическим триггером всего происходящего, какие позиции занимали не только страны, но и персоналии». Из-за этого, по мнению политолога. экс-министра могут физически устранить.
Ранее стало известно, что Кулеба сбежал с Украины. По его словам, он был вынужден «бежать из своей страны, как вор ночью» из-за введенного Зеленским запрета на выезд для бывших дипломатов.