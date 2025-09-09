Политолог Скачко связал побег Кулебы со скорой капитуляцией Украины

«Если конфликт закончится поражением, капитуляцией Украины или сокрушительным разгромом с поиском и наказанием ответственных за все, что сделано было со страной, то место Кулебы будет таким же, как и вместо Иоахима фон Риббентропа на Нюрнбергском процессе, а судьба Иоахима фон Риббентропа известна. Где он похоронен, никто не знает. Кулеба это прекрасно знает, потому что он все-таки профессиональный дипломат. Он знает, что когда идет зачистка хвостов, то никого не жалеют, и никакая должность, и никакие слова не являются индульгенции и гарантии безопасности», — объяснил политолог.