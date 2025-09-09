Зеленского предупредили о предательстве со стороны ближайшего окружения

Бизнесмен Тимур Миндич, которого считают ближайшим человеком к Владимиру Зеленскому и его «кошельком», может сдать все коррупционные схемы главы киевского режима, если его задержат. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«На Украине есть закон о сделке со следствием. Например, если Миндича поймают, а это ближайший человек к Зеленскому, он владеет всей информацией, он захочет спасти свою шкуру и будет сотрудничать, давать показания на Зеленского. А это рано или поздно произойдет», — сказал Олейник.
Нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказывал, что именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского и его ближайшего окружения, на которых обсуждались все коррупционные схемы.
Блогер Анатолий Шарий писал, что на кошельках Миндича сосредоточены личные деньги Зеленского и Ермака в размере $1,7 млрд. По его словам, у соратника Зеленского есть коды к кошелькам, на которые поступали украденные из выделенных Киеву деньги.
Зеленский боится приближения Национального антикоррупционного бюро расследований к Миндичу как огня, считает Шарий. Миндич сейчас находится за пределами Украины.